Uccidono il cane impiccandolo a un albero perché il padrone non paga la droga: due arresti Per estorcere i soldi della droga due fratelli di 22 e 24 anni hanno per anni minacciato un loro coetaneo, terminando con il tremendo gesto







di Redazione web Minacciano, picchiano e rapinano un 22enne e infine gli uccidono il cane impiccandolo a un albero per ottenere il pagamento di una dose di droga. Secondo le indagini dei carabinieri di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, due fratelli di 24 e 22 anni, dalla fine del 2021 a oggi, avrebbero minacciato un loro coetaneo con insistenti messaggi telefonici e, in un caso, dopo averlo picchiato gli avrebbero rubato il cellulare. L'episodio più grave si poi verifica nel marzo 2023, quando i due, con l'intento di fare pressioni ulteriori sul ragazzo, gli hanno ucciso il cane impiccandolo al ramo di un albero. Arrestati due fratelli I due fratelli sono stati rintracciati a Niscemi e sono ora agli arresti domiciliari. Le accuse che gli vengono contestate sono la detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, tentata estorsione, minacce e violenze, rapina e uccisione di animali. Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Maggio 2024, 10:55

