Gli diedero fuoco perché abbaiava troppo: il cane Giako non ce l'ha fatta

Non ce l’ha fatta Giako, il siberian husky di San Pietro Vernotico al quale ignoti avevano appiccato il fuoco perché abbaiava troppo. Il cane, dopo le prime cure del veterinario e l’assistenza amorevole dei proprietari, era stato trasferito presso la clinica veterinaria di Bari dove in serata è deceduto per ipotermia in seguito ad intervento chirurgico. Tanta amarezza, oltre naturalmente all'indignazione per i fatti accaduti, è stata espressa da chi in questi giorni aveva sperato nella guarigione del cane.