Il cane viene colpito da un dardo, l'appello a Chi l'ha Visto: «Aiutateci a trovare il colpevole»

Ultimo aggiornamento: 22:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, un cagnolino che vive ain provincia di, ha rischiato di morire dopo essere stato trafitto da un dardo. Un caso incredibile dall'arma quasi anacronistica che ha commosso il pubblico diLa trasmissione di Rai tre ha mostrato le immagini del cane e mandato in onda l'intervista al veterinario che lo ha curato.Il cagnolino aveva un dardo che attraversava il collo da una parte all'altra. Qualcuno lo ha colpito da una distanza che va dai due ai dieci metri di distanza la mattina di Pasqua nel padovano. «Lo abbiamo anestetizzato e sottoposto a un intervento chirurgico. Voglio chiedere a tutti quelli che sanno qualcosa di denunciare la persona che ha fatto questo perché non è possibile che esista gente che faccia del male agli animali che invece non hanno nessuna colpa», è l'appello delÈ dunque caccia all'uomo che ha colpito Aaron e sembra che l'episodio non sia isolato. È ancora più incredibile che una scena simile si sia ripresentata davanti agli occhi del genitore di Bertollo: «Dieci anni fa è successa la stessa identica cosa a mio padre, anche lui veterinario. Anche il quel caso il cane è sopravvissuto». «Voglio rassicurare tutti che sta bene, per fortuna l'operazione è andata bene», le parole del padrone.