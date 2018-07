Cane legato e abbandonato all'inferriata del comando di Polizia Locale: salvato dai vigili

Muore nello schianto in auto, il suo cane lo veglia fino all'arrivo dei soccorsi

L'ennesimo caso di abbandono di un cane in estate. Ma in questo episodio è davvero singolare il luogo scelto per dire addio al quattro zampo. Il cagnolino è stato lasciato legato alla cancellata del Comando della polizia locale di Rozzano: è stato salvato dagli agenti, come rivela Il Giorno, che sarebbero già sulle tracce del padrone, che rischia una denuncia penale.Chi ha lasciato il cane fose ha pensato di scegliere un posto «sicuro» per abbandonarlo anziché lungo le strade delle vacanze. L’autore si è avvicinato al Comando della polizia locale di Rozzano, hinterland milanese, in bicicletta, accompagnato dal suo... amico a quattro zampe. È arrivato fino alla cancellata che delimita il perimetro del Comando e lo ha legato col guinzaglio all’inferriata per poi allontanarsi velocemente. Il cane, un maschio di mezza taglia, molto affettuoso, anche se decisamente impaurito, è stato trovato dagli agenti che lo hanno preso in cura, rifocillato e poi consegnato a una associazione animalista convenzionata con il Comune.«Stiamo effettuando delle verifiche e speriamo di arrivare presto a rintracciare l’uomo che ha abbandonato il cane – raccontano dal municipio – Rischia una denuncia penale e certamente, se verrà rintracciato, sarà la prima cosa che faremo».