Coppia abbandona il cane legandolo a un palo: scatta la denuncia

Abbandonano un cane legandolo ad un palo in una centralissima via della città a Nardò nel leccese e poi addossano a ignoti la responsabilità del gesto. Denunciata una coppia di neretini che dovrà ora rispondere dei reati di abbandono di animale e false dichiarazioni. La sinergia tra Polizia locale, Guardie zoofile “Agriambiente” e Asl ha dato i suoi frutti, qualche giorno fa, consentendo di individuare gli autori del fattaccio.

La scoperta del cane, un meticcio di piccola taglia, legato in via XX Settembre, ha fatto scattare un’azione congiunta degli organi e dei servizi preposti, che ha portato subito all’identificazione della coppia proprietaria. Alla richiesta di spiegazioni, i due, pur riconoscendo la proprietà del cane, hanno risposto che è stato legato al palo e abbandonato da ignoti. La coppia è stata deferita all’autorità giudiziaria e dovrà rispondere ora dei reati di abbandono di animale e false dichiarazioni.

«Anche sul fronte degli abbandoni - commenta il consigliere delegato al randagismo Gianluca Fedele - l’attenzione è visibilmente più alta rispetto al passato e questo episodio lo dimostra. Stiamo facendo un gran lavoro sia sugli abbandoni in strada che sul triste fenomeno del traffico di cucciolate, che vengono portate da altri comuni sul nostro territorio e abbandonate meschinamente. Il lavoro della Polizia Locale, della Asl e delle Guardie zoofile, che ringrazio infinitamente, darà altri risultati nell’opera di contrasto agli abbandoni».

