di Giovanni Del Giaccio

Lunedì 8 Luglio 2019, 17:59

Ha lasciato il proprio cane nel bagagliaio dell'autovettura ed è andato al mare, a. I guaiti del povero animale, un simil maremmano di circa tre mesi, hanno richiamato l'attenzione di alcuni passanti che hanno chiesto aiuto e hanno salvato il cucciolo.L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di domenica nella nota località balneare pontina. Il cagnolino era rimasto per ore nel bagagliaio, è stato soccorso da personale veterinario che, dopo aver frantumato il lunotto posteriore della vettura, riusciva a estrarlo ancora vivo e a ricoverarlo, in attesa delle disposizioni dell’autorità giudiziaria, presso un ambulatorio. L'animale, che oggi sta già meglio, mostrava «evidenti segni di ipertermia e ipossia, mucose cianotiche, dispnea, scialorrea, tachicardia, spasmi muscolari e tremori diffusi, stato comatoso, temperatura corporea pari a 41,8°c»Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno identificato e denunciato per maltrattamenti di animali, il quarantenne che aveva abbandonato il cane. Si sta valutando l'affidamento a chi lo ha salvato, al momento il cucciolo si trova ancora ricoverato ma non corre più pericolo di vita.