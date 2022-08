Il cane abbaia tutta la notte? I vicini possono chiedere un risarcimento ai padroni

Il cane del vicino abbaia tutta la notte? Il proprietario può essere condannato a risarcirti. La buona notizia per chi ha vicini di casa a quattro zampe particolarmente rumorosi arriva dalla Corte di Cassazione, che ha confermato la sentenza con cui la Corte d'Appello di Caltanissetta aveva riconosciuto un risarcimento per i danni provocati dai continui guaiti di due cani lasciati tutte le notti sul terrazzo di un appartamento all’interno di un condominio.

Lo scrive oggi il quotidiano Il Messaggero: gli animali, abbaiando in continuazione dal terrazzo, avevano reso impossibili le notti dei vicini, uno dei quali ha fatto causa sostenendo che il mancato riposo gli provocasse danni alla salute. Nella denuncia si parlava di «cupi ululati, nonché continui e fastidiosi guaiti, specie nelle ore notturne e di riposo»: la vittima sosteneva anche di aver perso il lavoro perché non più in grado di concentrarsi e svolgere le sue mansioni per via della mancanza di sonno e per le tante assenze per malattia.

E i giudici, alla fine, gli hanno dato ragione: i proprietari dei cani dovranno risarcirlo e pagare anche 2.700 euro di spese di giudizio. La Corte ha applicato la norma che stabilisce che «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a 3 mesi, o con l’ammenda fino a euro 309», che diventa invece «da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità». Quindi se avete dei cani particolarmente vivaci, tenetevi buoni i vicini di casa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Agosto 2022, 09:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA