Il pm di turno Francesco Cajani ha chiesto agli agenti di acquisire e visionare le telecamere di sorveglianza della zona per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e se la donna e la bambina abbiano o meno subito molestie: sull'episodio dovranno fare chiarezza gli agenti della Polfer ed eventuali denunce a piede libero, o a carico dell'immigrato o di Codoro, dovranno essere trasmesse dalla Polfer in Procura e a quel punto partirà un'indagine.

Lui si chiama, è un imprenditore, ha 51 anni ed era tra i candidati del centrodestra alle ultime elezioni politiche, nelle liste della Lega (non eletto): ieri, in stazione Centrale a Milano, si è reso protagonista di un gesto che lo ha fatto finire su tutti i media, a partire dal Corriere della Sera. Codoro ha infatti tirato fuori una pistola in mezzo ai passanti, per minacciare un immigrato con cui aveva avuto una lite.L'uomo, fronteggiando lo straniero, lo accusava di aver precedentemente molestato la figlia e la compagna, appena scese dal treno. È successo nel tardo pomeriggio di lunedì: in Questura è arrivata una segnalazione di un uomo con una pistola in mano in stazione, che è stato intercettato dagli agenti della Polfer. Codoro ha detto ai poliziotti di aver trovato la compagna e la figlia sotto choc dopo essere state infastidite da un uomo. A quel punto Codoro sarebbe partito alla ricerca del 'molestatore': dopo averlo individuato in un immigrato, ha avuto con lui una violenta discussione, finita con l'arma in pugno.La pistola sarebbe regolarmente detenuta dal 51enne, che rischia conseguenze legali solo se l'immigrato presenterà querela.