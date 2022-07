Era arrivato in ospedale in condizioni preoccupanti il settantenne veneto contagiato dalla Candida Auris, malattia conosciuta come il "fungo killer", e purtroppo è morto: si tratta del primo caso di infenzione che si registra in Veneto. L'uomo si trovava in Kenya per motivi di lavoro e quando è rientrato in Italia è risultato positivo al contagio.

La vittima è stata immediatamente ricoverata all'ospedale dell'Angelo di Mestre (Venezia), ma a causa di un mix di patologie unite all'infenzione da Candida - definita dai medici non curabile e altamente contagiosa - non ce l'ha fatta ed è morto il 16 luglio.

Sopravvivere al caldo africano: le dieci regole del Ministero per superare l'ondata in arrivo

Centaurus, perché si chiama così? La nuova sottovariante di Omicron «battezzata su Twitter»

Come ha contratto il virus

Il 70enne ha iniziato ad accusare dolori durante il soggiorno in Africa, si è così recato in una clinica privata in seguito a dei calcoli renali. Qui, le sue condizioni sono decisamente peggiorate, infatti l'esito degli esami ha rivelato che l'uomo ha contratto la Candida nella clinica keniota a cui si era rivolto, a causa di casi simili già presenti all'interno della struttura.

Fungo altamente contagioso

L'infenzione è stata contenuta grazie alle dovute precauzioni prese in carico dall'ospedale in cui l'uomo si trovava ricoverato. Grazie alle analisi effettuate è possibile conoscere più particolari: il fungo è altamente contagioso, resiste ad ogni tipo di farmaci antifungini e ha un tasso di mortalità altissima.

A rischiare maggiormente sono i soggetti fragili che presentano già altre patologie, come è avvenuto al settantenne deceduto.

La trasmissione della Candida Auris è in crescita in Italia ma al momento non risultano esserci altri contagi.

Candida Auris, morto per aver contratto il "fungo killer" a #Venezia https://t.co/NoMrfiAFND — Leggo (@leggoit) July 19, 2022

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Luglio 2022, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA