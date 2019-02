Cancro al colon retto, troppo tempo davanti alla TV fa aumentare il rischio nei giovani

Uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Jnci Cancer Spectrume ha avuto un risultato sorprendente: secondo quanto accertato da un team internazionale di ricercatori statunitensi e coreani,farebbe aumentare il rischio nei giovani diDei 118 casi di tumore del colon-retto in età giovanile diagnosticati in oltre 24 anni di studio, è stato constatato che più di un'ora di tempo di visione della tv ogni giorno era associato ad un aumento del rischio del 12% rispetto ai giovani che la guardavano meno. I risultati sono stati ancora più sorprendenti per coloro che guardavano la tv per più di due ore al giorno, con un aumento del rischio di quasi il 70%.Questa associazione è risultata essere indipendente dall'indice di massa corporea e dall'esercizio fisico che veniva condotto. L'associazione era anche più pronunciata per il cancro del retto rispetto al cancro del colon. Il tumore del colon-retto diagnosticato sotto i 50 anni, fanno sapere i ricercatori, è in aumento negli Stati Uniti e nel mondo, in netto contrasto con la diminuzione tra le persone anziane, in gran parte a seguito di iniziative di screening.