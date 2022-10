Canadair precipitato, la Procura di Catania: «Trovati i resti dei piloti»

La tragedia sull'Etna ha sconvolto tutti e adesso la Procura di Catania indaga sulle cause dell'incidente aereo e del rogo scoppiato a monte Calcinera. Un Canadair, infatti, era in azione per contribuire allo spegnimento di un vasto incendio quando è precipitato e si è schiantato alle pendici del vulcano. Un dramma che non ha lasciato scampo ai due piloti alla guida del veivolo, dei quali sono stati trovati i resti.

La tragica conferma

Sebbene nelle prime ore, le voci dal luogo dell'incidente parlassero della morte di solo uno dei due piloti impegnati nella missione di spegnimento del fuoco, adesso è arrivata la tragica conferma. Sono stati, infatti, trovati i resti di entrambi i piloti del Canadair precipitato nella serata di giovedì 27 ottobre, a monte Calcinera, durante la loro operazione. La notizia è stata confermata dalla Procura di Catania.

Maledetti incendiari #Canadair precipita sull’#Etna, stava spegnendo un rogo.

Sono due i fronti dell'inchiesta aperta dalla Procura di Catania sul Canadair precipitato ieri a monte Calcinera, durante l'operazione di spegnimento di un incendio nella zona che ha causato la morte dei due piloti che erano a bordo. Il primo troncone riguarda le cause del disastro aereo: verificare se sia stato dovuto a un errore di manovra o a problemi di volo o strutturali. Il secondo sulla causa dell'incendio per cui il Canadair 28 era stato chiamato ad intervenire: accertare se è stato appiccato e quindi sia stato doloso. I reati ipotizzati dalla Procura per il momento sono disastro aviatorio colposo e incendio.

