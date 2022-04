Scappata per un rimprovero: Nicole, 5 anni, salva dopo una notte da sola nel bosco

Uno dei peggiori incubi per un genitore che si trasforma in una storia a lieto fine. Dopo oltre 12 ore, passate in mezzo alla neve in un dirupo, la piccola Nicole, cinque anni, residente a Sant’Angelo Limosano (Campobasso), è stata ritrovata sana e salva. La bambina era scomparsa sabato sera: dopo un rimprovero da parte della madre, una 24enne, Nicole era riuscita, arrampicandosi su una sedia, a uscire da una finestra, per poi allontanarsi dalla casa di campagna della famiglia, immersa nel bosco.

Tutto in pochi istanti. I genitori, allarmati, avevano allertato le forze dell’ordine e le ricerche erano partite immediatamente. Centinaia di uomini, tra carabinieri, polizia, soccorso alpino e semplici volontari, utilizzando anche elicotteri e un drone, già nella notte avevano battuto la zona, senza però trovare la piccola. Alla fine, ieri mattina, i soccorritori ce l’hanno fatta: da un elicottero della polizia, in mezzo ai rovi, è stato avvistato il giubbino rosa indossato da Nicole. A bordo di quell’elicottero c’era anche Rosario Serago, 51enne viceispettore, che ha raccontato: «Ho un figlio di sei anni, quando ho saputo che c’era una bambina scomparsa ho pensato subito a lui. Vedere quel giubbetto rosa in mezzo alla vegetazione è stata un’emozione grandissima, abbiamo adottato tutti gli accorgimenti necessari ma non c’era bisogno: Nicole stava bene, non aveva ferite e la prima cosa che mi ha detto è stata “Ho fame, voglio la merenda”».

Portata in ospedale per accertamenti, Nicole è stata visitata dai medici e successivamente dimessa: è in buone condizioni di salute, nonostante la nottata passata al gelo di un fine settimana molto rigido e anomalo per l’inizio di aprile.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Aprile 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA