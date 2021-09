Incendio a Campo Imperatore, il rifugio Fonte Vetica completamente distrutto dalle fiamme nella notte VIDEO

Un incnedio divampato nella notte ha completamente distrutto un rifugio a Campo Imperatore, in provincia dell'Aquila. Si tratta del ristorante Fonte Vetica, la cui struttura è stata avvolta dalle fiamme per cause al momento ancora ignote.

L'allarme è scattato poco dopo la mezzanotte, sul posto sono accorse quattro squadre dei vigili del fuoco. Il rifugio, meta di escursionisti e turisti da tutta Italia, era stato recentemente ristrutturato.

