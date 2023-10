Campi Flegrei, domani le prove di evacuazione degli ospedali. Assessore Marcone: «Non c'è mai stata una pianificazione per il bradisismo»

di Redazione web

Prevenire per curare. Iniziano nella zona dei Campi Flegrei le prove di evacuazione degli ospedali in caso di forti terremoti per il bradisismo o l'eruzione. Domani dalle 11 alle 13 ci sarà la prova all'ospedale San Giuliano del Comune di Giugliano e al San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Sabato, sempre dalle 11 alle 13, ci sarà la prova di evacuazione all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

Mario Marcone, Assessore Sicurezza Regione Campania parla ai microfoni di Rai News 24: «Vogliamo tranquiliizzare le persone che hanno avvertito le scosse in questi giorni. Stiamo lavorando su alcuni test. Ci stiamo organizzando con le attività scolastiche». L'assessore sottolinea che le scosse ci sono ma sono di livello minimo: «Da secoli la situazione è così.

«La pianificazione per l'evento vulcanico c'è sempre stata. Sul tema bradisismo, in realtà, no», sottolinea l'assessore Marcone che continua «non era necessario ma oggi lavoriamo insieme ai sindaci, le forze dell'ordine e gli esperti per programmare il da farsi»

