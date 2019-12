Terrore in autostrada: camper si rovescia e si incendia, dentro genitori e tre bimbi

Venerdì 27 Dicembre 2019, 12:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente stradale sulla A22 del Brennero verso le 4 di stanotte, 27 dicembre. Un camper che trasportava una famiglia di Frosinone si è capovolto e si è incendiato; i sei occupanti, fra cui, sono rimasti leggermente feriti ma sono riusciti a mettersi in salvo.Sul posto i pompieri da Verona che con due squadre sono riusciti a spegnere le fiamme che nel frattempo avevano avvolto completamente il mezzo. Nell'incidente è stato coinvolto anche un(Verona) che stava transitando in quel momento in autostrada.L'arteria è rimasta chiusa al traffico fino alle 6 del mattino, quando, ripristinate le condizioni di sicurezza, la viabilità è stata riaperta normalmente.