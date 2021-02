Scuole chiuse in Campania fino al 14 marzo: De Luca firma l'ordinanza. Didattica a distanza anche in Basilicata

«Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico e con riferimento all’intero territorio della regione Campania è sospesa l’attività didattica in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia nonché delle scuole di ogni ordine e grado, nonché delle Università con decorrenza dal 1 marzo 2021 e fino al 14 marzo 2021». Recita così l'ordinanza firmata dal presidente della giunta regionale della Campania Vincenzo De Luca che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado.

«Restano comunque consentite in presenza - è scritto ancora nell'ordinanza - le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica a distanza».

E da lunedì, quando la Basilicata diventerà zona rossa, la didattica a distanza sarà obbligatoria in tutte le scuole lucane. Lo si è appreso a Potenza al termine di una riunione dell'Unità di crisi regionale. Nelle prossime ore saranno resi noti i dettagli dell'ordinanza che sarà firmata dal presidente della Regione, Vito Bardi.

Scuole chiuse anche a Enna fino al 13 marzo. Lo dispone un'ordinanza firmata dal sindaco Maurizio Dipietro che prevede la sospensione della didattica in presenza nelle «istituzioni scolastiche pubbliche e private, primarie e secondarie di primo grado e secondo grado, nelle Istituzioni universitarie, nelle istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (Iefp), negli Istituti tecnici superiori (Its) e nei percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (Ifts)». Stop anche ai servizi socio-educativi per la prima infanzia e a quelli delle scuole dell'infanzia.

E ancora, fuori dalla scuola, De Luca «raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile»;

