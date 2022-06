Campania regina del Lotto: le vincite sfiorano i 50mila euro. Doppietta in Lombardia. Ecco dove. L’ultimo concorso del Lotto, con l'estrazione di martedì 7 giugno, ha distribuito quasi 6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 468,2 milioni dall’inizio dell’anno.

Campania fortunata nell’ultimo concorso del Lotto, con vincite complessive che sfiorano i 50mila euro: si festeggia nella provincia di Napoli, con un colpo da 23.750 euro a Santa Maria La Carità e uno da 18.750 euro a Vico Equense. Nel capoluogo, evidenzia agipronews, è stata centrata un’altra vincita da 7.125 euro.

Doppietta in Lombardia, con una vincita da 14.250 euro a Lavena Ponte Tresa, in provincia di Varese, e un colpo al Simbolotto da oltre 10mila euro a Magenta, in provincia di Milano. Due le vincite gemelle a Loreto, in provincia di Ancona: con due giocate da 2 euro ciascuna sui numeri 2-59-78 sulla ruota di Bari, sono stati centrati due terni secchi da 9mila euro ciascuno.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Giugno 2022, 17:46

