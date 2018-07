Camorra, pentito Nicola Schiavone: figlio primogenito del boss Sandokan

Mercoledì 25 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 27-07-2018 14:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si è pentito Nicola Schiavone, figlio primogenito del boss casalese Francesco Sandokan. La notizia, trapelata nelle ultime settimane, è circolata con insistenza ieri finché non é arrivata conferma da ambienti giudiziari.Schiavone jr stava scontando l’ergastolo per un triplice omicidio ed era considerato il vero erede di suo padre, detenuto al 41bis da venti anni.Gli inquirenti ritengono che dal pentimento di Schiavone jr possano arrivare importanti elementi per fare luce sull'area grigia dei rapporti tra camorra, imprenditoria e politica. Essendo stato per un decennio a capo della cosca dopo l'arresto del padre, Nicola Schiavone è a conoscenza di molti segreti relativi agli affari del clan e ai tesori accumulati con la gestione degli affari illeciti da una camorra sempre più imprenditoriale.