Cammina pericolosamente lungo la "Flaminia": nigeriano multato e espulso

Cammina pericolosamente lungo la strada statale

Flaminia

, ma viene intercettato dagli agenti della Polfer di Foligno, Perugia, e viene multato ed espulso dal territorio italiano. Una pattuglia impegnata in un servizio di controllo degli scali e delle linee ferroviarie di competenza, all'altezza dell'uscita Foligno Nord, in direzione Spoleto, ha notato un uomo camminare lungo la corsia di emergenza dell'asse viario.Immediatamente è stato bloccato dai poliziotti intervenuti che hanno evitato conseguenze tragiche per sé e per gli automobilisti in transito. L'uomo, un 30enne cittadino nigeriano residente fuori regione, è risultato essere irregolare sul territorio nazionale, avendo a carico un ordine di espulsione del questore e, pertanto, dopo le relative procedure, è stato accompagnato presso il più vicino centro per il rimpatrio per la successiva espulsione dallo Stato.