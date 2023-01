Cammina sui binari, giovane di 26 anni salvata dagli agenti della Polfer Video

Sabato scorso, 28 gennaio, nel pomeriggio lungo il primo binario della stazione di Padova, gli agenti Polfer hanno sventato un tentativo di suicidio, che si è svolto di fronte agli uffici di polizia. Una ragazza era ferma sul marciapiede mentre osservava i binari, successivamente è scesa giù ed ha cominciato a camminare incontro ad un treno che sopraggiungeva in stazione. Gli agenti Polfer, rilevando il pericolo imminente, si sono subito diretti verso la donna.

Strappata dai binari in stazione a Padova dagli agenti Polfer

Uno dei poliziotti è sceso sui binari per afferrarla, quindi l’ha presa su di peso spingendola vicino, al marciapiede, dove, con l’aiuto dell’altro collega, è riuscito a toglierla dalla sede ferroviaria e a metterla in sicurezza. Una situazione di estremo pericolo che ha scosso anche i numerosi viaggiatori in attesa del treno, ma che per fortuna ha avuto un lieto fine. La ragazza, 26enne di Padova, è stata poi affidata alle cure dei sanitari. Sono molti gli interventi di polizia per far rispettare le norme di sicurezza da parte dei viaggiatori e dei frequentatori delle aree ferroviarie. Tra queste è importante prestare attenzione alla linea di sicurezza di colore giallo che mai deve essere oltrepassata per la propria incolumità.

