Camionista in tacchi a spillo, mini, parrucca e barba: si apparta con il partner ma non finisce bene

Martedì 28 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

MONTEBELLUNA - Si mette i, lae una folta, peccato che questo stoni con la suae induca i carabinieri a chiedere spiegazioni. La storia che si scopre porterà poi al deferimento in stato libertà di R.I., cittadino marocchino di 27 anni, per il reato di furto ed estorsione. Ma procediamo con ordine.Era l'11 agosto quando all'una di notteha subito il furto della borsa, che conteneva effetti personali, il cellulare e una ventina di euro circa. Il 40enne, al momento del furto,con un giovane marocchino, a rubargli la borsa un altro marocchino. Sono quindi tre i protagonisti della vicenda: il camionista, il partner sessuale e il ladro.Ebbene, accortosi del furto subito, il camionista è stato calmato dal giovane partner sessuale che ha fatto da intermediario con il ladro. Così l'uomo è riuscito a riavere la borsa, eccetto il: per ottenere quello il ladro ha preteso 200 euro. La vittima ha acconsentito di cedere al ricatto e si è avviata verso ilin compagnia dell'amante. Ed è qui che sono entrati in gioco i carabinieri. I militari hanno notato la strana coppia: lui, il camionista bellunese, vestito da donna con la famosa borsa, che in realtà era una borsetta da passeggio, e la parrucca, peccato per quella barba che stonava, il ragazzo marocchino di fianco. Fermata, la vittima ha spiegato ai carabinieri cosa fosse accaduto, formalizzando laper furto ed estorsione. Grazie alla denuncia e al racconto del testimone, i carabinieri sono arrivati a R.I., marocchino 27enne denunciato in stato di libertà.