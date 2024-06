Davide Rebellin, il camionista che lo uccise torna libero dopo l'ictus: sospeso il processo

di Redazione Web

Il camionista tedesco che ha investito il ciclista Davide Rebellin torna in Germania. Wolfgang Rieke, 64 anni, non sarebbe in condizioni di salute tali da sostenere la prima udienza o gli arresti domiciliari. La decisione è stata presa dal presidente del tribunale collegiale di Vicenza, Filippo Lagrasta, perché l'uomo è stato colpito da un ictus in condizioni sanitarie diventate critiche. Perciò, potrebbe lasciare la clinica trevigiana in cui è ricoverato per andare in un ospedale in Germania. L'uomo travolse con il suo tir il ciclista il 30 novembre del 2022 in una rotatoria a Montebello Vicentino dandosi poi alla fuga.

La delibera del giudice

Il giudice ha scritto che «le esigenze di cura dell'imputato appaiono incompatibili con il permanere delle limitazioni collegate all'esecuzione della misura cautelare in atto».

Rieke aveva cercato di nascondere le prove dell'omicidio

La prossima udienza era fissata per il 24 giugno. L'11 marzo scorso proprio il giudice Lagrasta aveva rigettato il patteggiamento (3 anni e 11 mesi) avanzato dai legali di Rieke, Enrico Ambrosetti e Andrea Nardin. La richiesta, ritenuta inammissibile, ha dato inizio al dibattimento. L'uomo ha anche l'aggravante della fuga dopo aver cancellato per quindici minuti le tracce di sangue più evidenti. Rieke era anche tornato a casa in Germania, attraverso strade secondarie per non essere individuato, aveva sostituito il rimorchio e lavato il tir per eliminare ogni segno dell'impatto. Fu inchiodato dalle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Sapendo di essere stato individuato, si era in seguito presentato spontaneamente al Brennero.

