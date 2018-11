Camionista sotto eroina guida per 30 km si, poi schianta sul casello della A31

Michael Schumacher, la moglie Corinna rompe il silenzio: ecco cosa ha detto sulle sue condizioni

Per una trentina di chilometri, da Vicenza, ha guidato sull’Valdastico sotto l’effetto disenza provocare (miracolosamente) un incidente per schiantarsi in fase di uscita dal casello dell’A31 di Thiene-Schio. Il conducente di un tir, dipendente di un’azienda da Schio, attorno alle 8.30 di sabato nel rientrare in sede ha cercato di uscire dall’autostrada per una delle corsie riservate alanche se privo: ha così sbattuto sulla sbarra abbassata per appoggiarsi, danneggiandolo, sul casello eesanime sul volante, sotto gli occhi di più testimoni.Da uno di loro sono partite le richieste di soccorso con interventi dei sanitari del Suem e delladi Schio, congiuntamente con i colleghi di Vicenza in servizio di contrasto alla guida sotto l’effetto di alcol e droghe. L’autista, identificato inresidente a Creazzo è stato trasportato all’ospedale di Santorso e sottoposto ad accertamenti sanitari: è risultatoagli stupefacenti e nella cabina gli agenti hanno trovato e sequestrato un paio di siringhe con residui di eroina. Per l’uomo è scattata la denuncia per guida sotto l’con ritiro della patente. Il camion è stato recuperato e condotto nell’azienda di Schio.