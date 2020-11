Camion urta bus linea e distrugge fiancata. Finestrini distrutti: feriti 5 ragazzi

Cinque ragazzi, di cui quattro studenti, sono rimasti feriti in modo lieve questa mattina nell'incidente tra l'autobus di linea della Zani Viaggi sul quale si trovavano e un camion. L'episodio attorno alle 7 e 30 in via Cassinone a Seriate.

Da una prima ricostruzione dei fatti, uno stabilizzatore di un mezzo pesante utilizzato per alcuni lavori stradali assieme a una betoniera avrebbe urtato la fiancata destra dell'autobus, distruggendola completamente: in frantumi i finestrini e numerosi i danni alla carrozzeria. Immediato l'intervento dei mezzi del 118 e dei vigili del fuoco.

I quattro studenti, tutti maschi (tre di 15 anni e uno di 14) e una ragazza di 25 anni sono stati portati in ambulanza all'ospedale di Seriate in codice verde. Sul posto anche i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 23 Novembre 2020, 11:55

