Il camion sbaglia strada e si incastra tra una chiesa e una casa

Mette le telecamere in casa e fa una scoperta choc: «Ecco cosa faceva il mio vicino»

Venerdì 23 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Undi nazionalità turca si è incastrato in un vicolo della Strada Statale 18 tra Nocera Superiore e Cava dè Tirreni in Campania. Ildopo aver caricato delle merci doveva imboccare lo svincolo autostradale dell'A3. L'autista, però, si è smarrito andando a finire in una strada strettissima tra la chiesa di S. Antonio ed una casa.Da dove, però, non è più uscito. Sono dovuti intervenire iche dopo aver staccato la motrice hanno letteralmente preso di peso con un autogru il rimorchio spostandolo. Il tir ha danneggiato alcuni pali della pubblica illuminazione, parte dell'intonaco della chiesa e della casa. Il traffico è rimasto paralizzato per oltre due ore.