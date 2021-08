Perde il controllo del camion che si ribalta: 48enne soccorso dall'eliambulanza

Grave incidente questa mattina a Montecarotto, in provincia di Ancona, dove un uomo è rimasto gravemente ferito in via Farneto. L'uomo, un 48enne di Morrovalle, ha perso il controllo del camion, che ha urtato la scarpata e si è ribaltato su un fianco. Sono stati i vigili del fuoco di Jesi ad estrarlo dalle lamiere e ad affidarlo alle cure dei sanitari del 118 i quali hanno provvedevano al trasporto del ferito tramite l'eliambulanza presso il Pronto Soccorso di Torrette di Ancona. Sul posto anche i carabinieri.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Agosto 2021, 17:49

