Camion di legname si rovescia sul passo: il carico travolge un ciclista, è grave

Tragico incidente vicino a Cortina. nel primo pomeriggio il rimorchio di un camion che trasportava legname si è capovolto sul passo Valparola e ha travolto un ciclista, che transitava proprio in quel momento. Il ciclista è rimasto ferito in modo grave e è stato trasportato con l'elicottero del Suem all'ospedale di Belluno.



Sono in corso le operazioni dei vigili del fuoco di Cortina, intervenuti anche con autogru, per liberare la strada del passo Valparola. Martedì 16 Luglio 2019, 14:50

