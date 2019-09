Martedì 17 Settembre 2019, 15:50

ANCONA - Continua la situazione assurda di Sappanico. Nonostante le continue sollecitazioni dei residenti e le interrogazioni in Consiglio comunale i rischi nella frazione sono quotidiani, sempre più frequenti e sempre più pericolosi. La settimana, infatti, è iniziata con un incidente lunedì ed é proseguita oggi con un camion che si è incastrato in uno dei due ruderi su cui la Giunta nonostante le continue sollecitazioni non interviene.