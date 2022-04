di Alberto Comisso

Momenti di paura questa mattina, lunedì 11 aprile, alle 9.30, in via Planton a Pordenone. Per cause in corso di accertamento, un camion gru di una impresa edile che sta costruendo un complesso residenziale, si è ribaltato. Il braccio è finito contro due abitazioni. I danni sono ingenti ma non registrano feriti. Sul posto personale dei vigili del fuoco e del 118.

Lunedì 11 Aprile 2022

