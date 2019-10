Camion che trasporta ghiaia si rovescia a Castagnole di Paese, in provincia di Treviso, in via Morganella ovest 52 all'incrocio con via Antiga sud. Il conducente è stato trasportato al 118 di Treviso. Per spostarlo sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco e la Polizia stradale.

Mercoledì 23 Ottobre 2019, 11:12

