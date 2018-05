Camion esce di strada e si ribalta: super lavoro per i vigili del fuoco

Lunedì 28 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:31 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

TRIESTE - Incidente questa mattina, alle 6.10 circa, sullo svincolo che collega il raccordo autostradale con Sistiana (Duino Aurisina) per un camion uscito di strada che fortunatamente non ha coinvolto altri mezzi. Il mezzo si è ribaltato su un lato finendo nella vegetazione. Super lavoro per i vigili del fuoco che giunti sul posto hanno aiutato l’autista ad uscire dal mezzo incidentato e provveduto alla messa in sicurezza del camion e della zona del sinistro. L’autista è stato preso in carico dal personale sanitario del 118. Successivamente con l’ausilio dell’autogrù, fatta giungere dal Comando provinciale di Gorizia, che ha lavorato assieme a quella di una ditta privata il mezzo incidentato è stato rimesso in careggiata per la successiva rimozione. L’intervento è terminato alle ore 11 circa: per la durata delle operazioni di soccorso e recupero lo svincolo è rimasto chiuso al traffico.