Si ribalta un camion carico di vitelli: gli animali finiscono per strada. Ma tutti vivi

Vitelli per strada. A seguito di un incidente stradale, avvenuto poco dopo le 6.00 di questa mattina sulla statale 685 delle Tre Valli Umbre a Vallo di Nera, un camion che trasportava vitelli, è uscito di strada e si è ribaltato.

Come riporta la Nazione, il mezzo proveniva da Norcia, e sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Perugia con una autogrù e la squadra del distaccamento di Spoleto, oltre a personale Anas, Asl, carabinieri e 118. L’autista del camion è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Fortunatamente, gli animali sono stati recuperati e sono tutti vivi.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Aprile 2022, 16:44

