Camilleri, pochi giorni fa il battibecco con Salvini. Il ministro su Fb: «Scrivi che ti passa»

Lunedì 17 Giugno 2019, 17:59

è incondizioni a Roma all'ospedale Santo Spirito: un infarto improvviso per lo scrittore siciliano, papà del Commissario Montalbano. Camilleri negli ultimi giorni si era reso protagonista di una polemica accesa con il ministro dell'Interno: al leader leghista, senza mezzi termini aveva detto che «pur non credendo in Dio, vederlo impugnare il rosario dà un senso di vomito».«Stiamo peggiorando in tutto, nel linguaggio, in questa aggressività assurda. La politica dà un cattivissimo esempio, e i cittadini ci sguazzano», aveva detto in un’intervista a Radio Capital. Tornando al rosario, «è chiaro che tutto ciò è strumentale: il Papa che sa quello che fa non impugna il rosario baciandolo. Sa che offenderebbe i santi. Fa parte della sua volgarità».Parole che non erano passate inosservate per Salvini, che in una diretta Facebook non aveva esitato a rispondergli per le rime: «Scrivi che ti passa, io continuo a lavorare e, nel mio piccolo, a credere», le parole del vicepremier. «Camilleri dice che lo faccio vomitare perché impugno il rosario? Mi dispiace perché io adoro Montalbano. Non pensavo che un rosario, parlare di Maria, di padre Pio o San Francesco potesse far vomitare o fosse sintomo di volgarità».