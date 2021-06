Camilla morta dopo il vaccino AstraZeneca, il dolore delle compagne di squadra: «Ciao bomber!»

Camilla Canepa morta dopo il vaccino AstraZeneca. Il lutto e il dolore delle compagne di squadra del Volley Casarza in Liguria dove la ragazza di 18 anni giocava ed era stata ribattezzata "bomber" per la forza delle sue schiacciate in campo. «Sempre con noi bomber!» hanno scritto sul profilo facebook della società, aggiungendo poi un messaggio struggente:

«Abbiamo appreso con grande dolore che Camilla non c’è l’ha fatta. Siamo affranti e ci mancano le parole. CIAO CAMI».

«Camilla era una ragazza di grande energia, entusiasmo, una trascinatrice per le compagne, un martello per le avversarie - dice di lei Federico Galdolfo, il dirigente della Vbc Casarza ligure, la squadra dove militava al Corriere -. Camilla si era presa un anno «Tutto rinviato, naturalmente, per rispettoalei e alla famiglia».

Famiglia di Camilla Canepa alla quale si stringe anche la Federazione italiana di pallavolo: «Oggi, a solo 18 anni, la giovane pallavolista Camilla Canepa ci ha lasciato. In questo tragico momento tutto il mondo del volley è vicino ai parenti di Camilla». Lutto perla pallavolo e lutto cittadino a Sestri Levante in Liguria.

