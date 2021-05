Camilla Bognoli scomparsa a 22 anni da Peschiera del Garda. Un sms sospetto alla madre

Una ragazza di 22 anni, Camilla Bognoli, è scomparsa da Peschiera del Garda, in provincia di Verona. Della giovane non si hanno notizie da venerdì pomeriggio, quando è uscita di casa. Sui social è stato lanciato un appello per ritrovarla insieme al numero di telefono da contattare in caso di avvistamento.

Insieme alla foto di Camilla Bognoli, anche la descrizione di com'era vestita l'ultima volta che è uscita di casa. Indossava maglietta bianca a maniche lunghe di Tommy Hilfigher, pile bianco sopra e dei pantaloni neri con due righe laterali una rossa e una bianca, scarpe da ginnastica bianche. Il numero da contatattare è 351-9329658.

Intorno alle 13 di sabato si era accesa una speranza: la madre della ragazza ha ricevuto un messaggio, ma si è detta poco convinta che a scriverlo sia stata proprio la figlia.

