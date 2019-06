La Camera dei deputati assume commessi e assistenti: tutto quello che c'è da sapere

La Camera dei deputati, dopo anni di tagli del personale, torna ad assumere. Da commessi ai consiglieri parlamentari.

Entro il 15 luglio 2019 verranno pubblicati in Gazzetta ufficiale i bandi per consiglieri parlamentari della professionalità generale e della professionalità tecnica (informatici, edili e impiantistici). Entro il 30 novembre 2019 sarà bandito quello per assistenti parlamentari; entro il 30 aprile 2020 quello per segretari parlamentari e per tecnici della fascia dei quadri intermedi; entro il 31 ottobre 2020 quello per documentaristi e collaboratori tecnici.

Gli ultimi consiglieri parlamentari alla Camera sono stati assunti il 15 novembre 2003, quando i dipendenti di Montecitorio erano circa 1800; oggi sono circa 1100. Quello per gli assistenti parlamentari venne espletato poco dopo ma, grazie allo scorrimento di graduatorie, ne sono stati assunti altri più di recente. Giovedì 6 Giugno 2019, 05:01

