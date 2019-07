Calogero, 27 anni, ha un tumore aggressivo. Lancia una raccolta fondi per salvarsi, ecco com'è finita

Giovedì 4 Luglio 2019, 21:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nonostante la chemioterapia, il tumore ha resistito. L'unica speranza per il giovane è andare all'estero e ricorrere alla terapia conosciuta come, non ancora disponibile per tutti in Italia. Ma occorrono 550mila euro. Calogero lancia la raccolta fondi su. Ecco com'è finita.Sulla piattaforma di crowdfunding sociale sono stati raccolti oltre 550mila euro, grazie alle donazioni di 14.725 persone.Ecco le sue commosse parole: «Dopo un lungo ricovero, durato tanto per via dei forti effetti collaterali della terapia, ho fatto degli accertamenti che hanno confermato l'assenza di malattia. Il referto indica una regressione totale. Naturalmente mi aspettano i controlli di routine, nella speranza che questo risultato si mantenga nel tempo».Il giovane si è sottoposto alla terapia innovativa chiamata Car-T, che prevedeLa scelta è ricaduta su Tel Aviv, dopo aver contattato anche altri centri nel mondo. Come riporta Gofundme, in Italia la terapia potrebbe arrivare entro l'anno o al massimo a inizio 2020.