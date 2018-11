Calendario della Polizia a fumetti: il mese di settembre in anteprima Guarda

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un racconto lungo dodici mesi. Un percorso fatto di quotidianità. Ed è proprio questo che vuole rappresentare il nuovoche sarà presentato questa mattina alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Salvini, del Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, del Presidente dell'Unicef Italia Francesco Samengo presso il Palazzo delle Esposizioni di Roma.L'edizione 2019 rappresenta un cambio netto rispetto al passato, forse in linea anche con il cambio politico che sta vedendo le forze dell'ordine al centro del progetto Italia. Dodici inedite illustrazioni, realizzate da prestigiosi disegnatori di fumetto. Tra gli artisti figurano Bruno Brindisi, tra i più noti fumettisti della casa editrice Bonelli che, insieme a Roberto De Angelis e Luca Raimondo, firmano personaggi del tenore di Dylan Dog, Tex e Nathan Never; ma anche autori quali Raffaele della Monica, Daniele Bigliardo, Luigi Siniscalchi, Walter Venturi, Massimiliano Bertolini, Gianluca Cestaro, Stefano Casini fino al più giovane Jonathan Fara, disegnatore del made in Polizia di Stato Commissario Mascherpa. Il fumetto, quindi, quale mezzo di rappresentazione del presente e immaginazione del futuro.Non solo fumetti, infatti, nel calendario Polizia di Stato 2019. Ad ogni tavola, sono associati i nuovi segni distintivi di qualifica, che consentono di cristallizzare, anche graficamente, l'identità civile della Polizia di Stato. Il ricavato andrà in beneficenza all'Unicef. Il costo del calendario è di 8 euro per quello da parete e 6 per quello da tavolo.