Pirelli: torna il Calendario 2022, Bryan Adams scatterà le foto

Sarà Bryan Adams, musicista e fotografo, a realizzare gli scatti per il Calendario Pirelli 2022, che torna dopo l’anno di pausa dovuto alle limitazioni imposte dall’emergenza Covid 19.

Torna il leggendario Calendario Pirelli nell’edizione 2022. Gli scatti del Calendario Pirelli 2022 saranno realizzati da Bryan Adams, noto musicista e fotografo, che ha già annunciato la sua partecipazione attraverso i social: “Sono orgoglioso di essere stato scelto come fotografo del Calendario Pirelli 2022. Unire la fotografia e la musica per “The Cal™” è molto emozionante e senza dubbio coinvolgerà persone straordinarie. Tra poche settimane inizierà lo shooting. Sono elettrizzato”.

La notizia segna il ritorno di The Cal™, dopo la sospensione della sua produzione decisa lo scorso anno per l’emergenza Covid. Il Calendario, nato nel 1963, nella filiale italiana della Pirelli, aveva già registrato sospensioni nel 1967 e poi dal 1975 al 1983 per via della recessione economica mondiale dovuta alla crisi petrolifera.

Ultimo aggiornamento: Martedì 8 Giugno 2021, 15:24

