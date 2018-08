Caldo e afa senza fine, altre tre morti sospette a Genova. Bollino rosso anche a Roma e Torino

Caldo e afa, cinque morti "sospette" a Genova in 48 ore​

Ieri pomeriggio, in via Giglioli a Genova una donna di 72 anni è stata trovata priva di vita dai familiari mentre un'altra anziana di 71 anni è morta in ambulanza, nel tragitto verso l'ospedale. Stamani un anziano di 90 anni ricoverato da ieri al Galliera è morto in pronto soccorso. In tutti i casi il caldo avrebbe influito sul peggioramento delle loro condizioni. A Genova è previsto il bollino rosso almeno fino a domani con temperature percepite tra i 37 e i 38 gradi e umidità in aumento.



Intanto si allarga l'allerta anche a Roma e Torino, che vengono contrassegnate con il "bollino rosso", simbolo con cui il ministero della Salute indica il massimo livello di rischio per tutta la popolazione, non solo per le fasce a rischio.



Il bollino rosso era stato già assegnato alle città di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Perugia, Trieste, Venezia e Verona. E l

