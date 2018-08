Calciatori fuggono all'alt e si schiantano. La società annuncia: «Provvedimenti duri»

Francesco Totti nuovo testimonial del detersivo Dash, ma sui social scoppia la polemica

FANO – Tre calciatori professionisti delfuggono al’alt dei carabinieri e si schiantano, la società granata(serie C) preannuncia “duri provvedimenti”E’ successo nella notte tra domenica e lunedì a Riccione, quando i carabinieri riccionesi hanno intimato l’alt all’auto con i calciatori. L’però non si è fermata, ha accelerato fino a ben oltre ai 100 km orari e si è schiantata. Nessuna grave conseguenza per i calciatori, ma a quanto pare il ragazzo alla guida non aveva la patente.“L’Alma Juventus Fano 1906 - si legge in una nota della società - comunica che, al termine della partita contro il Gubbio, nella notte del 27 agosto 2018, tre tesserati della squadra granata sono rimastinei pressi di una città della riviera romagnola. Fortunatamente le condizioni di salute dei tre soggetti coinvolti sono buone in quanto hanno riportato delle lievi contusioni guaribili in pochi giorni. Nel contempo lae si dissocia da quanto avvenuto e, appena avrà ottenuto dagli inquirenti le informazioni sulla dinamica dell’incidente, prenderà nei confronti dei soggettipoiché l’Alma Juventus Fano 1906 fa della morale un valore imprescindibile come del resto è specificato nel documento relativo alle norme di condotta che tutti i tesserati dell’Alma Juventus Fano 1906 hanno sottoscritto al momento della firma del proprio contratto di lavoro”.