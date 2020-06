Calcetto e sport di contatto, un altro no. Il Cts: «Ancora rischio cluster». Spadafora: «Non sono d'accordo»

Il balletto del calcetto e degli sport di contatto finisce amaramente. Non si gioca, non si riparte e non c'è una data futura per sperare. Il Governo aveva detto 15 giugno, poi il 25. Invece ieri il Comitato tecnico scientifico ha di nuovo bloccato tutto, sconfessando clamorosamente il ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che aveva scritto sui suoi social ufficiali: «Per me si apre, gli sport di contatto possono ripartire», illudendo migliaia di gestori di impianti sportivi d'Italia. Unico dubbio, scriveva: «Aspetto il sì del ministro della Salute Speranza» che invece non è arrivato. Anzi, è intervenuto il CTS che ha troncato di netto le speranze dei giocatori di calcetto e dei gestori: «Non si ritiene al momento di poter assumere decisioni che siano difformi rispetto alle raccomandazioni sul distanziamento fisico».

Di fatto, da oggi c'è il concreto rischio che gli sport di contatto non aprano fino all'arrivo di un vaccino. «In considerazione dell'attuale situazione epidemiologica nazionale con il persistente rischio di ripresa della trasmissione virale in cluster determinati da aggregazioni certe come negli sport da contatto, devono essere rispettate le prescrizioni relative al distanziamento fisico», ha aggiunto il CTS. Mentre Spadafora, piccato, replicava: «Non sono d'accordo, aspetto le decisioni di Speranza».

E ora? Il Governo dovrà farsi carico di sostenere società sportive e famiglie senza lavoro, chissà fino a quando. Se non cambia qualcosa, da oggi, migliaia di gestori di impianti sportivi sono ufficialmente i nuovi esodati di questo drammatico post-pandemia. Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Giugno 2020, 09:14

