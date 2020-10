«Mi ha punto un calabrone nero»: donna muore sotto gli occhi del marito

Ultimo aggiornamento: Lunedì 5 Ottobre 2020, 11:54

Maria Angela D’Ovidio aveva 76 anni. Nel pomeriggio di ieri, domenica 4 ottobre, suo marito l'ha vista morire, senza poter far nulla per salvarla.. La puntura ha mandato la donna in choc anafilattico. La tragedia si è consumata intorno alle 17 in provincia di Teramo, precisamente a Poggio Rattieri di Torricella.Maria Angela e suo marito si stavano godendo una domenica di sole in campagna. Stavano facendo una passeggiata, quando la donna ha improvvisamente gridato, non distante dalla loro casa. Prima di svenire, ha detto al compagno di una vita: «Mi ha punto un calabrone nero». Immediatamente suo marito ha chiamato il 118, maMaria Angela aveva già esalato l'ultimo difficoltoso respiro.I medici hanno constatato il decesso dell'anziana e. L'autopsia è già stata eseguita e la salma di Maria Angela è tornata a casa, dalla sua famiglia, per essere sepolta.