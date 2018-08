Mercoledì 22 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:02 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

C'erano storie di vita e ora ci sono vite spezzate nelle, dove acqua e fango hanno travolto 44 persone. Dieci escursionisti sono morti, alcuni riuscendo a compiere un ultimo gesto d'amore. Come, che durante la piena ha avuto il tempo dimettere in salvo i suoi figli prima di abbandonarsi alla furia.Agente di polizia penitenziaria, aveva 43 anni e viveva a Cisternino. Con lui dirante quella gita c'erano i due figli più grandi, di 11 e 12 anni, mentre la moglie Cinzia, maestra di scuola primaria, era rimasta con il bambino più piccolo, di soli 4 anni. «L'ipotesi è che l'uomo, come farebbe ogni padre, prima di essere trascinato dall'ondata di piena abbia salvato i due figli che sarebbero stati trovati dai soccorritori attaccati a dei rami o a delle rocce», spiega il sindaco di Cisternino Luca Convertini.è morto in ospedale, dove era stato ricoverato in gravissime condizioni per un trauma toracico.