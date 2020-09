Caivano, i genitori di Paola negano le accuse di omofobia: «Ciro è inaffidabile»

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 15:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Laera preoccupata perperché. Non c'entrerebbe nulla, dunque, la sessualità del ragazzo, secondo i genitori di Maria Paola e Michele Antonio Gaglione, con la morte della figlia per mano del fratello.Franco Gaglione e Pina Amico, del Parco Verde di Caivano (Napoli), starebbero vivendo una tragedia nella tragedia, come fa sapere il loro legale, dopo la morte della figlia e l'arresto del figlio, accusato di omicidio con l'aggravante dell'omofobia. La coppia ha spiegato che da tempo non approvava la relazione della figlia con Ciro, ma non certo a causa della sessualità del giovane. Ciro, raccontando dell'incidente, ha spiegato di essere stato preso a calci mentre era in scooter con Maria Paola dal fratello, fino a quando non sono caduti a terra e la ragazza è morta.Il ragazzo ha spiegato che il motivo di tanto odio era legato al fatto che la famiglia non accettava la relazione di Paola con un trans, ma i genitori hanno negato, ammettendo di non aver mai appoggiato la relazione con Ciro, ma solo perché ritenuto poco affidabile. Proprio per dimostrare il loro rifiuto verso l'omofobia i genitori, sempre tramite il loro legale, hanno invitato la comunità gay a prendere parte alle esequie di Paola: «Non tanto fisicamente quanto emotivamente».