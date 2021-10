Cagnolino legato a un albero e ucciso, l'orrore a L'Aquila. Caccia al colpevole: l'Aidaa offre taglia da 5mila euro

Legato a un albero, ucciso e privato del suo microchip: è quanto successo ad un cagnolino, ritrovatovenerdì scorso dalla polizia locale di Luco dei Marsi (L'Aquila), paese di circa seimila abitanti a una decina di chilometri da Avezzano. Sulla vicenda è subito intervenuta l'Associazione italiana difesa animali ed ambiente (Aidaa) che ha istituito una ricompensa di 5 mila euro per chi, con la sua testimonianza, aiuterà ad individuare e fare condannare in via definitiva gli autori dell'uccisione.

Dopo il ritrovo del corpo del cagnolino sono scattate subito le indagini. Anche il sindaco di Luco dei Marsi, Marivera De Rosa, è intervenuto scrivendo un post su Facebook e comunicando di aver presentato una denuncia sulla vicenda. » a individuarne il proprietario, o magari aiutare qualcuno a ricordare, nel caso, di averlo visto in qualche zona specifica» si legge.

Ultimo aggiornamento: Martedì 26 Ottobre 2021, 15:51

