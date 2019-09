Il sindaco di Cagliari pubblica le foto degli incivili che abbandonano i rifiuti per strada: «Me ne frego della privacy»

Martedì 10 Settembre 2019, 13:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

è diventato sindaco dida fine luglio ma ha cominciato fin da subito una lotta contro chi sporca e inquina la sua amata città. Ha infatti deciso di pubblicare su, senza pensare alla privacy, foto di cittadini sorpresi a buttare sacchi di rifiuti per le strade della città.Leggi anche >«Cassato! (che in cagliaritano significa "beccato") Ve l'avevo detto!», lo sfogo di Truzzu su Facebook, che giustifica la sua scelta di pubblicare le foto con la dichiarata volontà di contrastare gli incivili. Nelle immagini si vede l'automobilista, ignaro della presenza delle telecamere di sorveglianza nella zona, aprire il cofano dell'auto e gettare, come se niente fosse, sacchi pieni di immondizia per strada.«Ho riflettuto a lungo se pubblicare questa foto perché come sapete c'è di mezzo la privacy... Sapete che vi dico? Che ho deciso di fregarmene», continua poi il sindaco.Il post ha ricevuto tanti commenti di approvazione per la denuncia del primo cittadino cagliaritano. Molti hanno condannato il gesto dell’uomo immortalato, definito tra l'altro “caddozzo” (zozzone), mentre tanti sottolineano che un linguaggio del genere non dovrebbe essere presente in profili istituziionali come quello del sindaco Truzzu.