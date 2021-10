Volo da Cagliari a Roma «bloccato» dai tifosi romanisti: volevano portare le birre a bordo

Il volo Ryanair dell 6.45 in partenza da Cagliari e in arrivo a Roma ha rischiato di non partire questa mattina. Un gruppo di alcune decine di tifosi della Roma ha minacciato di bloccare il volo perché gli è stato impedito di portare le birre a bordo.

Leggi anche > Roma choc: «I netturbini rubano la benzina ad Ama e la rivendono in nero»

L'aereo, poi, dopo più di 20 minuti di ritardo è decollato, ma è stato necessario l'intervento della polizia. Il personale addetto alla partenza nello scalo sardo ha contestato a un tifoso la decisione d'imbarcarsi con diverse bottiglie di birra, in violazione dei regolamenti. Ne è nata una discussione e il gruppo di tifosi della Roma ha minacciato, appunto, di bloccare la partenza in segno di solidarietà col compagno.

Si è reso necessario anche l'intervento della polizia. Dopo una vivace discussione, il tifoso ha consegnato le bottiglie di birra, decisione che ha consentito l'imbarco e il successivo decollo del volo per Roma, seppure in ritardo. Diverse le proteste degli altri passeggeri per il disagio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 28 Ottobre 2021, 14:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA