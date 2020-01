Ragazzo 13enne è vittima dei bulli: «Da un anno non vuole più uscire di casa»

, non esce più di casa: colpa di quel gruppo di ragazzini che lo perseguita, lo insulta, lo. Accade a Elmas, nella Città metropolitana di, dove un tredicenne non vuole più uscire di casa da un anno. Preoccupati, i genitori, che hanno raccontato la propria storia all'Unione Sarda, si sono rivolti ai carabinieri che riferiscono all'ANSA di una segnalazione informale che finora non si è tramutata in una vera e propria denuncia.L'ultimo episodio, secondo quanto riferisce il quotidiano, risalirebbe a sabato 18., alcuni dei quali suoi compagni alle elementari, lo ha aggredito, mentre un altro lo avrebbe minacciato con un coltellino. Dopo un passaggio al pronto soccorso, i genitori della vittima hanno chiesto aiuto ai militari dell'Arma. Ora i ragazzini e i loro genitori potrebbero essere convocati in caserma.