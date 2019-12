Rissa in una scuola: studente ricoverato per una coltellata di un compagno. Rischia

Una lite all'interno di una scuola di Cagliari è finita a colpi di coltello. Uno studente di 19 anni è stato ricoverato all'ospedale Marino con una profonda ferita alla mano e rischia la lesione del mignolo. Denunciato per lesioni gravi e porto di oggetti per offendere l'aggressore, un 17enne. L'episodio è avvenuto intorno alle 13 nell'istituto Tecnico industriale Meucci, in via Vesalio. Da quanto hanno ricostruito i carabinieri della Compagnia di Cagliari, intervenuti sul posto, i due studenti hanno litigato durante la pausa tra una lezione e l'altra. Non si sa se fossero in classe o in corridoio. Il 17enne ha estratto dalla tasca un coltello 'pattadesè e ha ferito alla mano sinistra il 19enne. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e i carabinieri. Mercoled√¨ 18 Dicembre 2019, 18:43

